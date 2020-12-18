Кадри говорять самі за себе

Український хореограф Катерина Кухар з "Танців з зірками" збентежила фанатів кадрами з Юрієм Ткачем з "Кварталу 95"

Як розповідає Politeka, фотографією знаменитість поділилася у себе в Instagram.

"Мініатюра: дорослі й бажання 😜 хотілося загадати багато... Ну а що... ми-ті ще діти! А для вас є цікаве завдання: придумайте підпис до цього міні-перформансу 🎅 🏻 🎄 😜 я особисто виберу найкращий коментар і подарую Новорічний подаруночок», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованій фотографії Кухар позує «на коліні» у уявного Святого Миколая. На іншому можна помітити і Юрія Ткача, який позує на іншому коліні.

"Такого розмаїття в житті Миколи ще не було», «він це точно запам'ятає», «останнє фото просто космос», «віддали святому Миколаю листи від дітей і сперечаємося хто ж буде оплачувати мішок подарунків», - пишуть користувачі Мережі.

Як ми розповідали до цього, зірки шоу-бізнесу Юрій Ткач і Катерина Кухар здивували шанувальників. Так, зірок українського шоу-бізнесу зняли в той момент, коли вони удвох сіли на коліна до Святого Миколая

Нагадавши, Ткач з "Квартал 95" міцно притиснув до себе свій найдорожчий подарунок.

Як повідомляла Politeka, зухвалий Кошовий з "Квартал 95" образив відомого українця, вибачення не допомогли.

Також Politeka писала, що зухвалий Ткач з "Квартал 95" обвів Потапа навколо пальця несподіваним фокусом.