Кадры говорят сами за себя

Украинская хореограф Екатерина Кухар из «Танців з зірками» обескуражила фанатов кадрами с развлечений с Юрием Ткачом из «Квартала 95»

Как рассказывает Politeka, фотографией знаменитость поделилась у себя в Instagram.

«Миниатюра: взрослые и желания 😜 Хотелось загадать многое... Ну а что... мы — те ещё дети! А для вас есть интересная задачка: придумайте подпись к этому мини-перформансу 🎅🏻🎄😜 Я лично выберу лучший комментарий и подарю новогодний подарочек», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованной фотографии Кухар позирует «на коленке» у мнимого Святого Николая. На другом можно заметить и Юрия Ткача, который позирует на другой коленке.

«Такого разнообразия в жизни Николая еще не было», «он это точно запомнит», «последнее фото просто космос», «Отдали святому Николаю письма от детей и спорим кто же будет оплачивать мешок подарков», - пишут пользователи сети.

Как мы рассказывали до этого, звезды шоу-бизнеса Юрий Ткач и Екатерина Кухар удивили поклонников. Так, звезд украинского шоу-бизнеса засняли в тот момент, когда они вдвоем уселись на колени к Святому Николаю

Напомним, Ткач из «Квартал 95» крепко прижал к себе свой самый дорогой подарок.

Как сообщала Politeka, дерзкий Кошевой из "Квартал 95" обидел известного украинца, извинения не помогли.

Также Politeka писала, что дерзкий Ткач из «Квартал 95» обвел Потапа вокруг пальца неожиданным фокусом.