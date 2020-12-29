Хороша не только на сцене

Украинская прима-балерина Екатерина Кухар оторвалась на вечеринке под присмотром мужа Александра Стоянова

Звезда шоу "Танці з зірками" разместила в соцсети "Инстаграм" видео со страницы своего возлюбленного, которое он записал во время вечеринки, передает Politeka.net. В какой-то момент Александр присел за стол и решил запечатлеть происходящее на камеру.

Он показал зажигательные танцы Екатерины Кухар, которая нарядилась в короткое черное платье, не стесняющее движений. Знаменитость без стеснения сплясала в компании подруг, соблазнительно поправляя распущенные волосы.

"Зажигалочка", - так Александр описал свою жену на танцполе. Сам он, видимо, предпочел не мешать женщинам развлекаться под любимую музыку.

Ранее на своей странице в "Инстаграм" Екатерина Кухар выложила снимок в крохотном голубом платье из пушистой ткани. Балерина слегка приспустила одежду, сверкнув обнаженными плечами, волосы она аккуратно уложила. На стройной кухор такой наряд Кухар выглядит весьма удачно, несмотря на объемы, он лишь подчеркнул ее утонченную фигуру.

«Это самое чудесное время года», - поделилась своими впечатлениями Катя, рассказав о своих новогодних выступлениях.

Образ Кухар привел в восторг многих поклонников и даже звезд украинского шоу-бизнеса. «Ой какое платьице», - восхитилась певица Наташа Могилевская в комментариях.

Напомним, Кухар из «Танців з зірками» надела пуанты и покорила талантом, яркие кадры.

Как сообщала Politeka, Кухар из "Танців з зірками" в смешной шапке и волосатой шубе показала ночные развлечения с семьей.

Также Politeka писала, что Кухар в компании Ткача из "Квартал 95" удивила странной выходкой на глазах у детей.