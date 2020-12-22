Украинская прима-балерина Екатерина Кухар из «Танців з зірками» покорила поклонников талантом, надев пуанты и отрепетировав номер

Как рассказывает Politeka, кадрами знаменитость поделилась у себя на странице в Instagram.

«По сюжету Фигаро и Сюзанна – слуги Графа и Графини Альмавива, которые готовятся к свадьбе. Фигаро узнает от своей невесты Сюзанны, что Граф Альмавива планирует соблазнить ее перед свадьбой. Месть главного героя будет изысканной», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованном ролике Кухар репетирует номер, эффектно демонстрируя идеальное тело в черном наряде и пуантах. А поскольку ролик был опубликован в карусели Stories, ее поклонники были лишены возможности что-либо сказать о непревзойденном танце кумира.

До этого мы рассказывали, что известная украинская балерина Екатерина Кухар, звезда "Танців з зірками", показала себя в эффектных образах

На первом фото Кухар позировала в прозрачном красной юбке с черным верхом. Образ Екатерина дополнила пуантами, выставляя идеальные ножки на всеобщее обозрение.

Поклонники буквально "взорвались" комплиментами в адрес кумира, о чем говорит происходящее в комментариях.

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