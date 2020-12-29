Известная певица Ани Лорак показала бюст в глубоком декольте

Звезда в этот раз продемонстрировала стройную фигуру в наряде, который подчеркнул ее достоинства, пишет Politeka.net.

Ани Лорак надела черный комбинезон с декольте. Красивая ткань отсвечивала от вспышки и струилась по стройной фигуре.

Звезда в одном из кадров появилась в черном жакете, сделав образ скромнее.

"Ах, он уже совсем рядом! ❄️ Новый год!", - написала звезда.

За два часа пост собрал более 40 тысяч лайков и много комментариев.

"Сумасшедше красииивая😍😍😍", "Королева 😍", "Наконец-то мы увидели эти фото🖤", "О мой Бог🔥🤤", " в смысле уже нг у меня ещё осень", "Вау! 🤩 Какая шикарная! Дива! ✨❤️", "шикарная!🖤", "Какая красавица 😍❤️😘❤️😘", "Боже, что за ослепительная девушка 💥💥💥 Мой дар речи где-то пропал и, кажется, надолго... Нет стольких слов, чтобы выразить восхищение ❤️ ОШЕЛОМИТЕЛЬНАЯ ❤️❤️❤️", "Шикарная леди в черном! 😍 С наступающим праздниками Вас! 🎇", "Моя Богиня❤️💋🔥💫", "Ну шикарное платье Каролина❤️🙏😘😉", - написали пользователи сети.

Ранее мы писали, что Ани Лорак блистала с длинными наращенными локонами в новом клипе, но этого видимо ей показалось мало, и певица решила пойти дальше.

Но пока певица, только «примерила» новую прическу. Так, записывая Сторис, Лорак применила специальный фильтр, который изменил цвет ее волос.

Ранее сообщалось, что Ани Лорак опубликовала архивное фото, на котором показала себя еще совсем маленькой, от силы 2-4 годика.

Рядом с девочкой на табурете примостился брат Игорь, ненамного больше ее. А позади стоял самый старший в семье ребенок - Сергей.

Напомним, что похудевшая Лорак максимально открыла декольте и получила по заслугам: "Прекратите портить...".

Как сообщала Politeka, сочная Ани Лорак в мини на экстремальных каблуках заставила женщин завидовать: «Дива сияет».