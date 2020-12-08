Известная украинская певица Ани Лорак показала себя в сплошной коже и анонсировала новый тур по России
Звезда, которая уже давно перебралась в Россию, планирует в следующем году отправиться в новый тур. Как пишет Politeka.net, об этом она сообщила в своем Инстаграм. Среди запланированных пунктов назначения – множество российских городов, а также несколько европейских.
На афише Лорак позирует в дерзком образе. На ней цельный костюм из коричневой кожи с черным поясом. Обтягивающий наряд подчеркивает все изгибы фигуры певицы, демонстрируя ее талию, которая на фото получилась неестественно тонкой. Дополняют образ красотки макияж в нюдовых тонах и завитые волосы.
«С нетерпением жду встречи с вами в новом году, любимые мои зрители!», - написала звезда.
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Поклонники Лорак не смогли пройти мимо такого поста.
«Ну когда же мы увидем в афишах города Украины? Мы очень скучаем...», «Какая красивая афиша! Очень очень скучаем по концертам! Так радостно видеть график тура», «Нереальная красотка», «Неудачное фото, бедро будто отдельно от тела», «Каролина, у Вас красивые волнистые волосы, не выпрямляйте их», «Думала Мадонна», - пишут люди.
Ранее мы писали, что Лорак выступила на российском фестивале «Песня года» и показала кадры оттуда.
Также певица поблагодарила организаторов мероприятия.
На опубликованных кадрах Ани предстала в бежевом костюме, который просто идеально выделил ее формы.
Напомним, Ани Лорак перестаралась с занятиями в спортзале, поклонники недовольны: "С вашей пятой точкой...".
Как сообщала Politeka, Лорак внезапно набрала в весе, певица показала округлившийся живот.
Также Politeka писала, что кучерявая Ани Лорак распахнула курточку и заставила сердца мужчин биться чаще.