Известная украинская певица Ани Лорак показала себя в сплошной коже и анонсировала новый тур по России

Звезда, которая уже давно перебралась в Россию, планирует в следующем году отправиться в новый тур. Как пишет Politeka.net, об этом она сообщила в своем Инстаграм. Среди запланированных пунктов назначения – множество российских городов, а также несколько европейских.

На афише Лорак позирует в дерзком образе. На ней цельный костюм из коричневой кожи с черным поясом. Обтягивающий наряд подчеркивает все изгибы фигуры певицы, демонстрируя ее талию, которая на фото получилась неестественно тонкой. Дополняют образ красотки макияж в нюдовых тонах и завитые волосы.

«С нетерпением жду встречи с вами в новом году, любимые мои зрители!», - написала звезда.

Поклонники Лорак не смогли пройти мимо такого поста.

«Ну когда же мы увидем в афишах города Украины? Мы очень скучаем...», «Какая красивая афиша! Очень очень скучаем по концертам! Так радостно видеть график тура», «Нереальная красотка», «Неудачное фото, бедро будто отдельно от тела», «Каролина, у Вас красивые волнистые волосы, не выпрямляйте их», «Думала Мадонна», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Лорак выступила на российском фестивале «Песня года» и показала кадры оттуда.

Также певица поблагодарила организаторов мероприятия.



На опубликованных кадрах Ани предстала в бежевом костюме, который просто идеально выделил ее формы.

Напомним, Ани Лорак перестаралась с занятиями в спортзале, поклонники недовольны: "С вашей пятой точкой...".

Как сообщала Politeka, Лорак внезапно набрала в весе, певица показала округлившийся живот.

Также Politeka писала, что кучерявая Ани Лорак распахнула курточку и заставила сердца мужчин биться чаще.