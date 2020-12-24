Известная украинская певица Ани Лорак впечатлила фигурой в миниатюрном платье

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм певица опубликовала серию фото с выступления. Артистка была одета в золотистое платье, которое едва прикрыло ее округлые бедра. Лорак дополнила образ экстремальными каблуками.

Стоит отметить, что на фото Ани Лорак была с нарощенными волосами. С новой прической певица уже засветилась на съемках «Вечернего Урганта».

«Новый год уже близко! Вас ждёт множество праздничных выступлений! Хотим радовать вас и дарить яркие эмоции!», - подписала фото звезда.

В комментариях ей оставили массу приятных отзывов. Многие девушки позавидовали физической форме певицы и посетовали на то, что спортивные залы закрыты из-за карантина.

«Очень жду Ваших выступлений», «Красавица», «Волшебная», «Очень очень люблю вас», «Этот образ просто бомбический», «Обожаю Вас. Какая Вы шикарная», «Спасибо, за ваш труд!», «Обязательно будем смотреть все-все ваши выступления!», «Невероятно красивый образ, Хорошего вечера, солнышко», «Какой у вас красивый костюм! Золотой- явно ваш цвет. Дива сияет», - пишут пользователи сети.

Отметим, что в последние несколько лет Ани Лорак живет и гастролирует в России.

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