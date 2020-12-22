Популярна співачка українського походження Ані Лорак похвалилася відпочинком із зірковими красенями
Як розповідає Politeka, фотографію знаменитість опублікувала у себе в Instagram.
"Найкраща команда у світі", - коротко йдеться в повідомленні.
На знімку можна помітити, що Лорак позує в оточенні Філіпа Кіркорова і ще двох чоловіків. Сама зірка виглядає явно задоволеною. Позаду них можна помітити назву люксового бару в центрі Москви, в якому відпочивала компанія.
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Також знаменитість поділилася знімком з російською ведучою і блогером Оленою Жигаловою, яка веде шоу " Олена, блін!».
"З Днем народження, дорога Альона!"- коротко підписана фотографія.
А оскільки знімки знаменитість вирішила викинути в каруселі Stories, її шанувальники були позбавлені можливості що-небудь сказати.
До цього ми розповідали, що українська співачка Ані Лорак зізналася, що під час карантину їй знову довелося стати мамою
На шоу співачка прийшла в шкіряному комбінезоні й з довгим волоссям, здивувавши новим образом. Останнім часом зірку бачать на публіці з нарощеним волоссям, хоча у самої артистки подовжене каре.
Нагадаємо, що Ані Лорак в шкіряному комбінезоні вразила габаритами, навіть шпильки не врятували: "вона така дрібна?".
Як повідомляла Politeka, пустотлива Ані Лорак засвітила зайве в міні, широко розставивши ноги перед камерою:"зручно, напевно".
Також Politeka писала, що схудла Лорак у вузькій сукні з блискіток приголомшила осикою талією: "куди тонше?".