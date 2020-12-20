Популярная украинская певица Ани Лорак поделилась новыми кадрами в весьма дерзком и смелом образе

После карантина певица заявила, что заметно поправилась и готова к тяжелому пути по приведению своей фигуры в форму. За короткий срок Каролине действительно удалось преобразиться и похудеть на несколько килограммов.

Теперь артистка с удовольствием позирует для новых фотосессий и хвастается образами, которые помогают ей удивлять публику своей красотой. Не так давно Ани Лорак показала новый клип, в котором предстала с новой прической и исполнила песню в другом стиле.

Внимание к певице оказалось повышенным и теперь даже фото из фотосессии в привычном стиле вызывают резонанс. Фото Каролины, позирующей в узком платье черного цвета из пайеток, вскружило поклонникам голову. Артистка не только выглядела очень молодо, но и ее тонкая талия выглядела действительно впечатляюще.

«✨Скоро Новый год! Где брать новогоднее настроение ? Делитесь секретами!», - написала Каролина.

Вот как реагируют фанаты:

«Ты нас многим радуешь и еще по радуешь. Спасибо, родная. Хотелось еще более от тебя услышать что то новогоднее😍; Смотреть в зеркало... куда еще тоньше талия🔥; Желаю вам счастья, здоровья, любви и удачи❤; Королева ❤️; это разрыв всего ! Какая вы шикарная ❤;очень красивые фотографии😍; Каролинааа, какая вы красавица! Дива!✨; Люблю😍 красавица такая😍❤️💋; сияющая и самая яркая звездочка😍; Женщина мечта 😍; Прекрасное платье, осчастливьте кого нибудь подарив».

До этого Лорак выступила на концерте в золотистом мини-платье с длинным рукавом. При этом оно было с глубоким декольте. Волосы звезда завязала в высокий хвост, а на лицо нанесла нюдовый макияж.

"Любить и быть любимым! Вот все, что необходимо для счастья! 13-ый по счёту "Золотой Граммофон" достался композиции "Твоей любимой"! Благодарю каждого, кто голосовал и поддерживал меня", - рассказала в Инстаграм Лорак несколькими днями ранее.

Под новым кадром, представленном на фан-странице, пользователи также высказались.

Напомним, Ани Лорак перестаралась с занятиями в спортзале, поклонники недовольны: "С вашей пятой точкой...".

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