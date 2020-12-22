Популярная певица украинского происхождения Ани Лорак похвасталась отдыхом со звездными красавчиками
Как рассказывает Politeka, фотографию знаменитость опубликовала у себя в Instagram.
«Лучшая команда в мире», - коротко говорится в сообщении.
На снимке можно заметить, что Лорак позирует в окружении Филлипа Киркорова и еще двух мужчин. Сама звезда выглядит явно довольной. Позади них можно заметить название люксового бара в центре Москвы, в котором отдыхала компания.
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Также знаменитость поделилась снимком с российской ведущей и блогером Аленой Жигаловой, которая ведет шоу «Алена, блин!».
«С Днем рождения, дорогая Алена!» - коротко подписана фотография.
А поскольку снимки знаменитость решила выбросить в карусели Stories, ее поклонники были лишены возможности что-либо сказать.
До этого мы рассказывали, что украинская певица Ани Лорак призналась, что во время карантина ей вновь пришлось стать мамой
На шоу певица пришла в кожаном комбинезоне и с длинными волосами, удивив новым образом. В последнее время звезду видят на публике с нарощенными волосами, хотя у самой артистки удлиненное каре.
Напомним, что Ани Лорак в кожаном комбинезоне поразила габаритами, даже шпильки не спасли: "Она такая мелкая?".
Как сообщала Politeka, шаловливая Ани Лорак засветила лишнее в мини, широко расставив ноги перед камерой: "Удобно, наверное".
Также Politeka писала, что похудевшая Лорак в узком платье из блесток ошеломила осиной талией: "Куда тоньше?".