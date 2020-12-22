Популярная украинская певица Ани Лорак призналась, что во время карантина ей вновь пришлось стать мамой

Как пишет Politeka.net, об этом она рассказала во время участия в шоу «Вечерний Ургант». Каролина рассказала ведущему, что в 2020 году, во время полного карантина, она снова стала мамой и домохозяйкой.

На шоу певица пришла в кожаном комбинезоне и с длинными волосами, удивив новым образом. В последнее время звезду видят на публике с нарощенными волосами, хотя у самой артистки удлиненное каре.

По словам артистки, она выросла в многодетной семье, поэтому умеет готовить и вести хозяйство. Однако, за время активных гастролей она от этого отвыкла. Во время карантина пришлось вспоминать и заниматься с дочкой Софией.

«Сначала была паника: как это я сама на хозяйстве оказалась… Теперь я поняла, что я справляюсь с домашним хозяйством. Я могу убирать, стирать, готовить вкусные блинчики, сырники, обеспечивать дочери онлайн-обучение», - отметила певица.

Тем временем, карантин закончился, и Ани Лорак получила специальную награду «Дива» от Fashion TV. Красотка вышла на красную дорожку в черном костюме, восхитив внешним видом. В сети расхвалили звезду.

«Умница, красавица и пример во всем!», «Каролиночка поздравляю Вас!», «Каролинка поздравляю. Вы действительно Diva», «Достойно! Дива всегда и всюду. Женственная, роскошная, яркая, любимая, наша, несравненная», - пишут люди.

Напомним, что Ани Лорак в кожаном комбинезоне поразила габаритами, даже шпильки не спасли: "Она такая мелкая?".

Как сообщала Politeka, шаловливая Ани Лорак засветила лишнее в мини, широко расставив ноги перед камерой: "Удобно, наверное".

Также Politeka писала, что похудевшая Лорак в узком платье из блесток ошеломила осиной талией: "Куда тоньше?".