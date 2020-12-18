Відома українська співачка Ані Лорак, яка будує кар'єру в Росії, засвітилася в компанії знаменитого красеня

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram артситка опублікувала спільне фото з телеведучим Іваном Ургантом, в гості до якого вона прийшла на шоу. Зірка була одягнена в зелений комбінезон і чорні босоніжки. Волосся Ані Лорак було витягнуто і акуратно спадало на плечі.

"Поговорили з @urgantcom про плани, від душі насміялися і просто класно провели час! Вас чекає музичний сюрприз від мене!",- написала Лорак під фото.

До речі, волосся зірки виглядало довше, ніж зазвичай. Це помітили і шанувальники. Крім цього, вони залишили масу компліментів Кароліні.

"Вона така мала?", "Нарешті. Ми дуже сумували!", "Красуня Кароліна, образ неймовірний", "красуня, дуже чекаємо, Кароліна!", "як же вам пасує довге волосся. Ну така красуня! обов'язково дивитися будемо", «як же вам до лиця ця зачіска. Чекаємо випуск!", "Яка ви красива! Засліплюєте своєю посмішкою!» ,- пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Ані Лорак похвалилася пишними віями, засвітившись перед камерою в одному халатику. Зірка вирішила не морочитися з одягом і постала перед шанувальниками в домашньому халаті.

Нагадаємо, що схудла Ані Лорак ледь втиснула бюст у вузьку сукню і приголомшила видом на таємних зйомках: "як робот".

Як повідомляла Politeka, Лорак в коротенькій сукні із золота з'явилася в компанії молодого співака: "колгосп...".

Також Politeka писала, що грайлива Ані Лорак у "золотому" міні підкорила запальним танцем в оточенні подруг:"неповторна".