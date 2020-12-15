Популярна співачка Ані Лорак здивувала фанатів розкішним образом на зйомках

Як повідомляє Politeka.net, в соціальній мережі "Instagram" з'явилися кадри із закулісся нової роботи артистки, ймовірно, вона знімає кліп на свою пісню "страждаємо і любимо". Колеги відобразили артистку з різних ракурсів, а шанувальники розмістили ролики на фанатських сторінках.

Для однієї зі сцен Ані Лорак вбралася в лискуче чорне плаття з довгим розрізом пості до пояса. Одяг сильно обтягнув бюст співачки, хоча і приховав його від сторонніх очей. Красуня поспішаючи спустилася по сходах на підборах, торкаючись напівпрозорої тканини на перилах, а потім повернула і вийшла з кадру, на ходу поправляючи зачіску. На задньому фоні в цей час грає трек самої Ані Лорак.

"Таємні зйомки!!! Скоро все побачите!!!",- підписав автор одного з відеороликів в сторіз.

Показали також сцену, де вона співає на сходовому майданчику, поки за спиною стоять два чоловіки з мішками на головах. Вокалістка при цьому ніжно провела по волоссю і щоці. Можна помітити, що за останній час вона помітно схудла.

Користувачі соціальної мережі оцінили старання Ані Лорак і звернули пильну увагу на її зовнішній вигляд:

"Чудова, мила)"; "Богиня🔥 👑"; "прекрасна діва"; "однотипно"; "руки, як боксер, від плеча в розкид"; "на відміну від деяких, вона спортом займається"; " А чому ти зупинилася?"; "Розкішна"; "переваги клас!!! Красуня улюблена";"що там розкішного, йде як робот".

Нагадаємо, схудла Ані Лорак в "золоті" потрусила своїм соромом, засвітивши найпікантніші місця

Як повідомляла Politeka, Лорак раптово набрала у вазі, співачка показала кругленький живіт.

Також Politeka писала, що кучерява Ані Лорак відчинила курточку і змусила серця чоловіків битися частіше.