Певица Ани Лорак взбудоражила мегаоткровенным образом

Как передает Politeka.net, 42-летняя звезда опубликовала в "сториз" в Инстаграм свежие кадры, на которых ослепила своей красотой.

Так, счастливая Лорак запечатлела яркий момент на церемонии награждения "Золотой граммофон" - по результатам голосования, ей досталась награда за композицию "Твоей любимой". Певица не смогла сдержать эмоций.

Артистка в мини-платье из бахромы, с нескромным декольте, пустилась в пляс, неистово виляя бедрами - "золото" так и разлеталось вокруг сияющей певицы. В какой-то момент звезда расставила ножки и поставила руки на пояс, придав своим движениям еще больше пикантности.

Жаль, что поклонникам не удалось прокомментировать страстный танец Каролины в "сториз". Тем не менее фанатам удалось порадовать певицу комплиментами под другими фото с этого же мероприятия, опубликованными в Инстаграм.

Стоит отметить, ранее Лорак сама признавалась, что набрала за карантин лишние килограммы, которым объявила войну. Судя, по тому как она смело демонстрирует фигурку сейчас, получая хвалебные отзывы, - "страдания" в спортзале и диеты не прошли даром.

"Очень красивый образ. Вам так идёт золото. А длинные волосы - вообще отпад! Вы невероятно красива!😍😍😍"

"Идеальная: лицо, фигура, твой танец, голос - все очень красиво, любимая Каролина♥️♥️♥️🌹🌹🌹"

"Вау! Каролина! Вы такая яркая и новогодняя ❤️😍😂"

"Поздравляю с заслуженным золотым граммофоном сногшибательная блистательная дива❤️"

"Хороша,нет слов!!!♥️♥️♥️💐💐💐"

"Мисс вселенная😍😍😍"

Ранее мы сообщали, Лорак ошарашила "натянутым" лицом, появившись в программе "Модный приговор". Пользователи тут же заговорили о пластике.

"Сильно натянула лицо😬зачем? Всё было так прекрасно🙁", "Рот всё шире... глаза всё уже...😑Лорак @anilorak остановись...молодость всё равно не вернуть 😨", - отреагировали в Сети.

Напомним, Ани Лорак перестаралась с занятиями в спортзале, поклонники недовольны: "С вашей пятой точкой...".

Как сообщала Politeka, Лорак внезапно набрала в весе, певица показала округлившийся живот.

Также Politeka писала, что кучерявая Ани Лорак распахнула курточку и заставила сердца мужчин биться чаще.