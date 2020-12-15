Популярная певица Ани Лорак удивила фанатов роскошным образом на съемках
Как сообщает Politeka.net, в социальной сети "Инстаграм" появились кадры из закулисья новой работы артистки, вероятно, она снимает клип на свою песню "Страдаем и любим". Коллеги запечатлели артистку с разных ракурсов, а поклонники разместили ролики на фанатских страницах.
Для одной из сцен Ани Лорак нарядилась в лоснящееся черное платье с длинным разрезом пости до пояса. Одежда сильно обтянула бюст певицы, хотя и скрыла его от посторонних глаз. Красотка неспеша спустилась по лестнице на каблуках, касаясь полупрозрачной ткани на перилах, а затем повернула и вышла из кадра, на ходу поправляя прическу. На заднем фоне в это время играет трек самой Ани Лорак.
"Тайные съемки!!! Скоро все увидите!!!", - подписал автор одного из видеороликов в сториз.
Илона Гвоздева из "Танців з зірками" решилась на отчаянное признание о детях: «Хватит уже…»
"Покойся с миром, маэстро": Украина оплакивает легенду музыки, страна восхищалась его шедеврами
"Ощадбанк" отказывается выдавать украинцам деньги, сотрудники лишь разводят руками: "На каком основании?"
Остановилось сердце легенды российского кино, коллеги рассказали о трагедии: "Ушла эпоха..."
Показали также сцену, где она поет на лестницной площадке, пока за спиной стоят два мужчины с мешками на головах. Вокалистка при этом нежно провела по волосам и щеке. Можно заметить, что за последнее время она заметно похудела.
Пользователи социальной сети оценили старания Ани Лорак и обратили пристальное внимание на ее внешний вид:
"Превосходна, милая)"; "Богиня 🔥👑"; "Прекрасная Дива"; "однотипно"; "Руки, как боксер, от плеча в разброс"; "В отличие от некоторых, она спортом занимается"; "А почему ты остановилась?"; "Роскошная"; "Превосходства класс!!! Красавица любимая"; "Что там роскошного, идет как робот".
Напомним, похудевшая Ани Лорак в "золоте" потрусила своим срамом, засветив самые пикантные места
Как сообщала Politeka, Лорак внезапно набрала в весе, певица показала округлившийся живот.
Также Politeka писала, что кучерявая Ани Лорак распахнула курточку и заставила сердца мужчин биться чаще.