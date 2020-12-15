Популярная певица Ани Лорак удивила фанатов роскошным образом на съемках

Как сообщает Politeka.net, в социальной сети "Инстаграм" появились кадры из закулисья новой работы артистки, вероятно, она снимает клип на свою песню "Страдаем и любим". Коллеги запечатлели артистку с разных ракурсов, а поклонники разместили ролики на фанатских страницах.

Для одной из сцен Ани Лорак нарядилась в лоснящееся черное платье с длинным разрезом пости до пояса. Одежда сильно обтянула бюст певицы, хотя и скрыла его от посторонних глаз. Красотка неспеша спустилась по лестнице на каблуках, касаясь полупрозрачной ткани на перилах, а затем повернула и вышла из кадра, на ходу поправляя прическу. На заднем фоне в это время играет трек самой Ани Лорак.

"Тайные съемки!!! Скоро все увидите!!!", - подписал автор одного из видеороликов в сториз.

Показали также сцену, где она поет на лестницной площадке, пока за спиной стоят два мужчины с мешками на головах. Вокалистка при этом нежно провела по волосам и щеке. Можно заметить, что за последнее время она заметно похудела.

Пользователи социальной сети оценили старания Ани Лорак и обратили пристальное внимание на ее внешний вид:

"Превосходна, милая)"; "Богиня 🔥👑"; "Прекрасная Дива"; "однотипно"; "Руки, как боксер, от плеча в разброс"; "В отличие от некоторых, она спортом занимается"; "А почему ты остановилась?"; "Роскошная"; "Превосходства класс!!! Красавица любимая"; "Что там роскошного, идет как робот".

Напомним, похудевшая Ани Лорак в "золоте" потрусила своим срамом, засветив самые пикантные места

Как сообщала Politeka, Лорак внезапно набрала в весе, певица показала округлившийся живот.

Также Politeka писала, что кучерявая Ани Лорак распахнула курточку и заставила сердца мужчин биться чаще.