Популярна українська співачка Ані Лорак з'явилася в напівпрозорій сукні із золотих бус на світському заході

Як відомо, на данях Кароліна відвідала премію "Золотий грамофон" в незвичайному і відкритому вбранні з "золота" і показала при цьому тіло після схуднення. Оцінили відкритий і сміливий образ далеко не всі шанувальники, адже зірку багато хто не впізнав.

Так, Лорак виступила на концерті в золотистій міні-сукні з довгим рукавом. При цьому воно було з глибоким декольте. Волосся зірка зав'язала у високий хвіст, а на обличчя нанесла нюдовий макіяж.

"Любити і бути коханим! Ось все, що необхідно для щастя! 13-ий за рахунком "Золотий грамофон" дістався композиції "твоєї улюбленої"! Дякую кожному, хто голосував і підтримував мене", - розповіла в Instagram Лорак кількома днями раніше.

Під новим кадром, представленому на фан-сторінці, користувачі також висловилися:

"Красуня @anilorak і хітмейкер цього року @niletto_official дивують; як думаєте, у них би вийшов дует?🙃 🤩 ; Вражаюче і класне таке фото!!!😍 ❤ ️ ; На рахунок дуету, чому б і ні?😍 🔥 ❤ ️ ; Лорак - точно колгоспниця з ферми! Село-воно і в Африці село!🤣 🤣 🤣 🤮 🤮 🤮 ; Жах!; він клоун, одяг залишає бажати кращого, незалежно від бренду".

Також 42-річна зірка показала новвие кадри на своїй сторінці в Instagram.

"Ми їдемо на зйомки. Сьогодні буде багато проектів, передач. Так що готуємо сюрприз", - каже артистка.

Лорак записала звернення до шанувальників під час поїздки в авто.

Видно, що артиска вже при повному параді і повністю готова до зйомок. У неї на обличчі професійний макіяж, а волосся ідеально укладені хвилями. Також схоже співачка трохи освітлила кучері. Варто відзначити, з такою зачіскою Лорак стала схожою на російську примадонну Аллу Пугачову.

Нагадавши, Ані Лорак перестаралася із заняттями в спортзалі, шанувальники незадоволені: "з вашою п'ятою точкою...".

Як повідомляла Politeka, Лорак раптово набрала у вазі, співачка показала кругленький живіт.

Також Politeka писала, що кучерява Ані Лорак відчинила курточку і змусила серця чоловіків битися частіше.