Популярная украинская певица Ани Лорак появилась в полупрозрачном платье из золотых бусен на светском мероприятии

Как известно, на данях Каролина посетила премию "Золотой граммофон" в необычном и открытом наряде из «золота» и показала при этом тело после похудения. Оценили открытый и смелый образ далеко не все поклонники, ведь звезду многие не узнали.

Так, Лорак выступила на концерте в золотистом мини-платье с длинным рукавом. При этом оно было с глубоким декольте. Волосы звезда завязала в высокий хвост, а на лицо нанесла нюдовый макияж.

"Любить и быть любимым! Вот все, что необходимо для счастья! 13-ый по счёту "Золотой Граммофон" достался композиции "Твоей любимой"! Благодарю каждого, кто голосовал и поддерживал меня", - рассказала в Инстаграм Лорак несколькими днями ранее.

Под новым кадром, представленном на фан-странице, пользователи также высказались:

«Красотка @anilorak и хитмейкер этого года @niletto_official 🔥 удивляют; Как думаете,у них бы получился дуэт?🙃🤩; Впечатляющее и классное такое фото!!!😍❤️; На счет дуэта, почему бы и нет?😍🔥❤️; Лорак- точно колхозница с фермы! Село- оно и в Африке село!🤣🤣🤣🤮🤮🤮; Ужас!; он клоун, одежда оставляет желать лучшего, независимо от бренда».

Также 42-летняя звезда показала новвые кадры на своей странице в Инстаграм.

«Мы едем на съемки. Сегодня будет много проектов, передач. Так что готовим сюрприз», - говорит артистка.

Лорак записала обращение к поклонникам во время поездки в авто.

Видно, что артиска уже при полном параде и полностью готова к съемкам. У нее на лице профессиональный макияж, а волосы идеально уложены волнами. Также похоже певица немного осветлила кудри. Стоит отметить, с такой прической Лорак стала похожей на российскую примадонну Аллу Пугачеву.

Напомним, Ани Лорак перестаралась с занятиями в спортзале, поклонники недовольны: "С вашей пятой точкой...".

Как сообщала Politeka, Лорак внезапно набрала в весе, певица показала округлившийся живот.

Также Politeka писала, что кучерявая Ани Лорак распахнула курточку и заставила сердца мужчин биться чаще.