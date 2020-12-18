Известная украинская певица Ани Лорак, которая строит карьеру в России, засветилась в компании знаменитого красавчика

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм артситка опубликовала совместное фото с телеведущим Иваном Ургантом, в гости к которому она пришла на шоу. Звезда была одета в зеленый комбинезон и черные босоножки. Волосы Ани Лорак были вытянуты и аккуратно спадали на плечи.

«Поговорили с @urgantcom о планах, от души насмеялись и просто классно провели время! Вас ждёт музыкальный сюрприз от меня!», - написала Лорак под фото.

Кстати, волосы звезды выглядели длиннее, чем обычно. Это заметили и поклонники. Кроме этого, они оставили массу комплиментов Каролине.

"Она такая мелкая?", «Наконец-то. Мы очень скучали!», «Красавица Каролина, образ невероятный», «красавица, очень ждём, Каролина!», «как же вам идут длинные волосы. Ну такая красотка! обязательно смотреть будем», «Как же вам к лицу эта прическа. Ждём выпуск!», «Какая вы красивая! Ослепляете своей улыбкой!», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Ани Лорак похвасталась пышными ресницами, засветившись перед камерой в одном халатике. Звезда решила не заморачиваться с одеждой и предстала перед поклонниками в домашнем халате.

Напомним, что похудевшая Ани Лорак едва втиснула бюст в узкое платье и ошеломила видом на тайных съемках: "Как робот".

Как сообщала Politeka, Лорак в коротеньком платье из золота появилась в компании молодого певца: "Колхоз...".

Также Politeka писала, что игривая Ани Лорак в «золотом» мини покорила зажигательным танцем в окружении подруг: «Неповторимая».