Українська співачка Ані Лорак підкорила фанатів, виконавши запальний танець у "золотій" міні-сукні в оточенні подруг

Як розповідає Politeka, кадри були опубліковані на сторінці знаменитості в TikTok.

"Музика звучить», - коротко йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Лорак в міні-сукні золотого кольору виконує запальний танець в оточенні подруг. Після цього всі разом красуні сміються на камеру.

"Розкішна і неповторна! Золотий розсип краси" « " кайф. Навіть з вами захотілося потанцювати", " молоді і нічого не болить. Все життя попереду», «красуня", " дивлячись на вас, є чому наслідувати. Дуже крута", - пишуть її шанувальники.

Як повідомлялося раніше, українська співачка Ані Лорак похвалилася пишними віями, засвітившись перед камерою в одному халаті

Співачка вирішила сфотографувати себе вдома, показавши, як виглядає не на гламурних заходах, а в звичайному житті. При цьому, на її обличчі красувався ретельно продуманий макіяж. Особливу увагу привертають до себе пишні вії красуні.

А ось з одягом Лорак вирішила не морочитися і постала перед глядачами в одному банному халаті.

Нагадавши, схудла Ані Лорак ледь втиснула бюст у вузьку сукню і приголомшила видом на таємних зйомках.

Як повідомляла Politeka, Ані Лорак звела Кіркорова з розуму розкішним чином, Бузова влаштувала сцену ревнощів.

Також Politeka писала, що Ані Лорак в екстра-міні покрутила принадами перед Максом Барських:»такі приємні...".