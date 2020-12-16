Украинская певица Ани Лорак покорила фанатов, исполнив зажигательный танец в «золотом» мини-платье в окружении подруг

Как рассказывает Politeka, кадры были опубликованы на странице знаменитости в TikTok.

«Музыка звучит», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах Лорак в мини-платье золотого цвета исполняет зажигательный танец в окружении подруг. После этого все вместе красотки смеются на камеру.

«Роскошная и неповторимая! Золотая россыпь красоты», «кайф. Даже с вами захотелось потанцевать», «молодые и ничего не болит. Вся жизнь впереди», «красотка», «смотря на вас, есть чему подражать. Очень крутая», - пишут ее поклонники.

Как сообщалось ранее, украинская певица Ани Лорак похвасталась пышными ресницами, засветившись перед камерой в одном халате

Певица решила сфотографировать себя дома, показав, как выглядит не на гламурных мероприятиях, а в обычной жизни. При этом, на ее лице красовался тщательно продуманный макияж. Особое внимание привлекают к себе пышные ресницы красотки.

А вот с одеждой Лорак решила не заморачиваться и предстала перед зрителями в одном банном халате.

Напомним, похудевшая Ани Лорак едва втиснула бюст в узкое платье и ошеломила видом на тайных съемках.

Как сообщала Politeka, Ани Лорак свела Киркорова с ума роскошным образом, Бузова устроила сцену ревности.

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