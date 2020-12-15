Известная украинская певица Ани Лорак похвасталась пышными ресницами, засветившись перед камерой в одном халате

Звезда, которая вот уже много лет живет и работает в России, поделилась новым постом в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

Певица решила сфотографировать себя дома, показав, как выглядит не на гламурных мероприятиях, а в обычной жизни. При этом, на ее лице красовался тщательно продуманный макияж. Особое внимание привлекают к себе пышные ресницы красотки.

А вот с одеждой Лорак решила не заморачиваться и предстала перед зрителями в одном банном халате.

Отметим, что с недавних пор губы певицы стали намного более пухлыми. В сети уверены, что звезда использовала косметические процедуры для работы над лицом.

«Смотрим уверенно! Девочки, красим реснички и дарим миру красоту!», - подписала фото певица.

Ее поклонники тут же отреагировали на новый пост звезды.

«Какая красота. Хорошего дня, солнышко», «Какие глазки», «Королева», «Каролина... ваши глаза ну просто как две зелёные звезды...!», «Неотразимая красотка Каролина», «Любимая моя Ани какая куколка глазки нежные», «Ну очень Красивая, не узнать...богиня», «Боже этот взгляд, бездонный цвет глаз!!! Я в обмороке от этого фото. Невозможно красивая. Дива моего сердца», «А почему реснички накладные?», «Не похожа на себя», «Уже и не узнать», - пишут люди.

Напомним, похудевшая Ани Лорак едва втиснула бюст в узкое платье и ошеломила видом на тайных съемках.

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