Популярна українська співачка Ані Лорак поділилася новими кадрами у вельми зухвалому і сміливому образі

Після карантину співачка заявила, що помітно поправилася і готова до важкого шляху з приведення своєї фігури у форму. За короткий термін Кароліні дійсно вдалося перетворитися і схуднути на кілька кілограмів.

Тепер артистка із задоволенням позує для нових фотосесій і хвалиться образами, які допомагають їй дивувати публіку своєю красою. Не так давно Ані Лорак показала новий кліп, в якому постала з новою зачіскою і виконала пісню в іншому стилі.

Увага до співачки виявилася підвищеною і тепер навіть фото з фотосесії в звичному стилі викликають резонанс. Фото Кароліни, що позує у вузькій сукні чорного кольору з паєток, запаморочило шанувальникам голову. Артистка не тільки виглядала дуже молодо, але і її тонка талія виглядала дійсно вражаюче.

"✨Скоро Новий Рік! Де брати новорічний настрій ? Діліться секретами!",- написала Кароліна.

Ось як реагують фанати:

"Ти нас багатьом радуєш і ще по радуєш. Спасибі, рідна. Хотілося ще більше від тебе почути щось новорічне😍; дивитися в дзеркало. ..🔥 ; Бажаю вам щастя, здоров'я, любові і удачі❤; Королева ❤️; це розрив всього ! Яка ви шикарна ❤; дуже красиві фотографії😍; Кароліна, яка ви красуня! Діва!✨; Люблю😍 красуня така😍❤️💋; сяюча і сама яскрава зірочка😍; Жінка мрія 😍; Прекрасне плаття, ощасливте кого небудь подарувавши».

До цього Лорак виступила на концерті в золотистій міні-сукні з довгим рукавом. При цьому воно було з глибоким декольте. Волосся зірка зав'язала у високий хвіст, а на обличчя нанесла нюдовий макіяж.

"Любити і бути коханим! Ось все, що необхідно для щастя! 13-ий за рахунком "Золотий грамофон" дістався композиції "твоєї улюбленої"! Дякую кожному, хто голосував і підтримував мене", - розповіла в Instagram Лорак кількома днями раніше.

Під новим кадром, представленому на фан-сторінці, користувачі також висловилися.

Нагадавши, Ані Лорак перестаралася із заняттями в спортзалі, шанувальники незадоволені: "з вашою п'ятою точкою...".

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