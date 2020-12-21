Популярна співачка Ані Лорак вразила розкутим виглядом у блискучому вбранні

Як повідомляє Politeka.net, зірка дала інтерв'ю і виступила на музичному шоу "Жара Lite", кадри якого з'явилися на фан-сторінці в "Instagram" (щоб подивитися відео, скрольте до кінця). Ані Лорак з'явилася в студії, надівши костюм-комбінезон з блискучої чорної тканини з довгими рукавами і дуже коротким низом, схожим на шорти. Вона доповнила свій образ колготками у велику сітку і туфлями на високих підборах.

Артистка зручно розташувалася в кріслі і поспілкувалася з ведучими. На знімку вона звела коліна разом і широко розставила ноги. У такому ж вбранні Ані Лорак виступила з піснею на сцені біля маленьких новорічних ялинок разом з двома танцюристами.

Користувачі соцмережі в коментарях висловили свою думку про поведінку і зовнішній вигляд артистки:

"Зручно, напевно, сидить"; "Витончена краса❄ 🌲 💖 💝 💋"; "чудова... неповторний... шикарна!!!"; "Супер!!!"; "Яка ж вона сексі 🔥, але шкода що губи зробила".

Раніше Ані Лорак виклала на своїй сторінці в соцмережі спільний знімок з телеведучим Іваном Ургантом, вечірнє шоу якого вона відвідала напередодні. Виконавиця постала в зеленому комбінезоні і чорних босоніжках, волосся вона розпрямила і акуратно поклала на плечі.

"Поговорили з @urgantcom про плани, від душі насміялися і просто класно провели час! Вас чекає музичний сюрприз від мене!", - підписала Лорак.

Нагадавши, Ані Лорак перестаралася із заняттями в спортзалі, шанувальники незадоволені: "з вашою п'ятою точкою...".

Як повідомляла Politeka, Лорак раптово набрала у вазі, співачка показала кругленький живіт.

Також Politeka писала, що кучерява Ані Лорак відчинила курточку і змусила серця чоловіків битися частіше