Популярная певица Ани Лорак впечатлила раскованным видом в блестящем наряде

Как сообщает Politeka.net, звезда дала интервью и выступила на музыкальном шоу "Жара Lite", кадры которого появились на фан-странице в "Инстаграм" (чтобы посмотреть видео, скрольте до конца). Ани Лорак появилась в студии, надев костюм-комбинезон из блестящей черной ткани с длинными рукавами и очень коротким низом, похожим на шорты. Она дополнила свой образ колготками в крупную сетку и туфлями на высоком каблуке.

Артистка удобно расположилась в кресле и пообщалась с ведущими. На снимке она свела колени вместе и широко расставила ноги. В таком же наряде Ани Лорак выступила с песней на сцене возле маленьких новогодних елок вместе с двумя танцорами.

Пользователи соцсети в комментариях высказали свое мнение о поведении и внешнем виде артистки:

"Удобно, наверное, сидит"; "Изящная красота ❄🌲💖💝💋"; "Великолепная... неповторимая... шикарная!!!"; "Супер!!!"; "Какая же она секси 🔥, но жаль что губы сделала".

Ранее Ани Лорак выложила на своей странице в соцсети совместный снимок с телеведущим Иваном Ургантом, вечернее шоу которого она посетила накануне. Исполнительница предстала в зеленом комбинезоне и черных босоножках, волосы она распрямила и аккуратно уложила на плечи.

«Поговорили с @urgantcom о планах, от души насмеялись и просто классно провели время! Вас ждёт музыкальный сюрприз от меня!», - подписала Лорак.

Напомним, Ани Лорак перестаралась с занятиями в спортзале, поклонники недовольны: "С вашей пятой точкой...".

Как сообщала Politeka, Лорак внезапно набрала в весе, певица показала округлившийся живот.

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