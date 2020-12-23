Певица Ани Лорак похвасталась успехами, нарвавшись на критику

Как передает Politeka.net, 42-летняя артистка опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежие фото, на которых предстала во время вручения наград от Fashion TV.

Так, Каролина засветилась в шелковом брючном костюме черного цвета. Звезда максимально открыла декольте, блеснув соблазнительными линиями и округлостями.

Счастливая и пышноволосая Лорак держала в руках кубок, объяснив его значение в подписи.

"🏆 Специальная номинация «Дива» от Fashion TV. Мне приятно, что я могу вдохновлять прекрасных девушек открывать в себе новые грани красоты, женственности и внутренней силы. Дива живёт внутри каждой из нас!", - сообщила певица.

Многие пользователи кинулись поздравлять своего кумира, однако, нашлись и те, кто раскритиковал артистку за то, что она портит свою натуральную красоту. Кроме того, мы сообщали, что Лорак в последнее время вовсю занялась "оттачиванием" своей фигуры - привычные и соблазнительные формы теряют свою былую прелесть, пока Ани целеустремленно худеет с помощью диет и занятий в спортзале.

"Каролинка поздравляю❤️🌹😘.Вы действительно Diva💃!!!Вдохновляете и мотивируете🙌"

"Достойно! Дива всегда и всюду 💥 Женственная, роскошная, яркая, любимая, наша, несравненная ❤️"

"Прекратите портить свою натуральную красоту @anilorak"

"Поздравляю с наградой🔥🔥 Полностью заслуженно😍"

"Леди в чёрном 🖤😍"

"Ножки классненькие:)"

"не зря, вам дали титул "Дива". вы настолько красивая девушка, что не только вдохновляете но и рядом с вами блекнут все другие соперницы.😍🔥"

Напомним, что Ани Лорак в кожаном комбинезоне поразила габаритами, даже шпильки не спасли: "Она такая мелкая?".

Как сообщала Politeka, шаловливая Ани Лорак засветила лишнее в мини, широко расставив ноги перед камерой: "Удобно, наверное".