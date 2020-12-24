Популярная певица Ани Лорак щегольнула роскошным зимним образом на радость фанатов
Как передает Politeka.net, она разместила на своей странице в соцсети "Инстаграм" видео, снятое в автомобиле. Артистка надела в поездку теплое коричневое пальто и черную водолазку, на которой выделяется цепочка с кристальным кулоном. Образ довершил перстень с массивным квадратным перстнем.
Во время поездки Ани Лорак покрасовалась своей яркой внешностью и вечерним макияжем, держа смартфон одной рукой. Она попыталась что-то сказать на камеру, однако голос певицы заглушил фоновый шум. Напоследок Каролина изобразила поцелуй для своих поклонников и показала, что просто рождена для ласки и обожания.
Ранее Ани Лорак похвасталась впечатляющей фигурой в другом наряде. Она выложила в соцсети фото, для которого позировала в костюме из блестящей черной ткани. Высокие брюки подчеркнули стройную талию певицы, а соблазнительный топ с огромным декольте выгодно подчеркнул пышный бюст. Стильным акцентом в образе знаменитости стал кожаный ремень, который она застегнула прямо на голом животе.
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Волосы артистка выпрямила и придала им гламурного вида. В то же время, лицо певицы выглядит немного неестественным. Стоит отметить, что ее поклонники давно подозревают Лорак в манипуляциях со своей природной внешностью.
Напомним, что Ани Лорак в кожаном комбинезоне поразила габаритами, даже шпильки не спасли: "Она такая мелкая?".
Как сообщала Politeka, шаловливая Ани Лорак засветила лишнее в мини, широко расставив ноги перед камерой: "Удобно, наверное".
Также Politeka писала, что похудевшая Лорак в узком платье из блесток ошеломила осиной талией: "Куда тоньше?".