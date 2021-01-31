Известная украинская певица Анна Корсун (MARUV) покорила аппетитными формами

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала серию фото, на которых предстала в соблазнительном комбинезоне черного цвета. Фигуристая певица с трудом втиснула свои выдающиеся формы в костюм. Плотная ткань подчеркнула каждый изгиб красотки.

Этого певице показалось мало, поэтому образ она дополнила черным париком и солнцезащитными очками. Она крутилась, чтобы показать себя со всех сторон. Кроме этого, MARUV расположилась на полу, выкинув ногу в сторону. Кадр получился весьма гарячим.

«Это мое альтер эго @shlakoblochina с ее новым релизом VIP», - подписала фото артистка.

В комментариях ей оставили массу приятных слов. За короткое время пост собрал более 6 тысяч лайков.

«Ох, что-то горячо стало. Пойду у окошка, подышу немножко», «Чтобы ты не делала у тебя все все получается. Очень яркая девушка», «MARUV ты лучшая певица. Я люблю тебя», «Пушка нереальная», «Лучшая», «Горячая», «Я с ума схожу», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что MARUV поделилась горячим кадром с отдыха в теплых краях. На фото Анна стояла на четвереньках в черном купальнике и шляпке. Звезда подбиралась к подружке Ольге, которая сидела неподалеку.

Напомним, что располневшая MARUV поразила внешним видом в розовом мини с лифчиком наружу: "Мощная тётя".

Как сообщала Politeka, MARUV ошеломила любовными утехами с мужем, кадры для взрослых: "Обласкан и затискан".

Также Politeka писала, что бесстыжую MARUV, обтянутую латексом, заставили попотеть под штангой в спортзале: "Беспощадный тренер...".