Співачка Анна Корсун, відома як MARUV, полоскотала нерви пристрасними кадрами

Як передає Politeka.net, 28-річна зірка опублікувала свіжі "сторіз" в Instagram, на яких показала любовні втіхи з чоловіком Олександром.

Так, безсоромна MARUV постала в чорній міні-сукні з пікантним вирізом на грудях і "волохатій" накидці, зі злегка скуйовдженим волоссям і мінімумом косметики. Дівчина широко розставила ноги, між яких якраз розмістився її чоловік. Схопивши коханого за волосся, вона різко смикнула на себе, сильно задерши його голову, потім так само раптово опустила.

Все дійство відбувалося під її пісню, а кадри з недитячими витівками призначалися для соцмережі TikTok.

"Обласканий і затисканий", - йдеться в підписі (мова йде про Олександра).

Відзначимо, особисте життя Корсун завжди йшло паралельно з творчим. З майбутнім чоловіком виконавиця познайомилася ще в Харкові, коли працювала в караоке-клубі.

За словами Анни, роман був настільки пристрасним, що "бойфренд ліз до неї в гуртожиток по водостічній трубі". Сьогодні Олександр є PR-менеджером проекту MARUV. Діти у молодої сімейної пари поки тільки в планах.

Раніше ми розповідали, зірка збентежила кадрами з тренажерного залу. MARUV і тут постала в одному зі своїх епатажних образів - чорному боді з прозорими вставками. Дівчина повернулася до камери апетитними "булочками", почавши присідати зі штангою. Анна зізналася, що її чоловік - "нещадний тренер", натякнувши, що це він її "загнав" до спортзалу.

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