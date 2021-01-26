Популярная украинская певица MARUV показала свои прелести крупным планом в спортзале

Эпатажная и дерзкая певица MARUV использует любую возможность, чтобы продемонстрировать свое тело в самом откровенном свете. Звезда примеряет открытые латексные наряды на публике и в этот раз на своей странице в Instagram она похвасталась "пятой точкой" в спортзале, пишет Politeka.net.

В своем сторис дерзкая девушка показала, как правильно тренировать свои ягодичные мышцы, чтобы их было не стыдно показывать поклонникам, чем так часто грешит MARUV. Певица установила камеру позади тренажера Смита так, чтобы при каждом подходе ее в деталях было видно сзади, и начала тренировку.

На кадрах MARUV, удерживая на плечах штангу с небольшим весом, расставила ноги на ширине плеч и начала медленно приседать. "Вишенкой на торте" для многих ее поклонников стал "фирменный" латексный костюмчик, которые так любит эпатажная певица.

На ней были капроновые колготки черного цвета, выполненные "под чулок" со стрелками от ягодиц к самому низу, а также обтягивающее фигуру боди с замком на спине. При каждом движении певицы вниз ее "пятая точка" попадала в кадр крупным планом, создавая впечатление, что она растет на глазах. При этом MARUV ничуть не смущал ее наряд для спортзала, а, скорее, наоборот, звезда чувствовала себя в нем уверенно.

На ногах у певицы были одеты простые лаковые шлепанцы на низкой и плоской подошве, которые не совсем подходят для физических нагрузок.

MARUV написала, что в этот день ее персональным тренером стал муж Александр Корсун.

"Беспощадный тренер" - так назвала его супруга в своей публикации, а также рассказала, в какой одежде она сегодня тренируется.

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