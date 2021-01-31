Певица Анна Корсун, известная как MARUV, пощекотала нервишки страстными кадрами

Как передает Politeka.net, 28-летняя звезда опубликовала свежие "сториз" в Инстаграм, на которых показала любовные утехи с мужем Александром.

Так, бесстыжая MARUV предстала в черном мини-платье с пикантным вырезом на груди и "мохнатой" накидке, со слегка взъерошенными волосами и минимумом косметики. Девушка широко расставила ноги, между которых как раз разместился ее супруг. Схватив возлюбленного за волосы, она резко дернула на себя, сильно задрав его голову, затем так же внезапно опустила.

Все действо происходило под ее песню, а кадры с недетскими шалостями предназначались для соцсети TikTok.

"Обласкан и затискан", - говорится в подписи (речь идет об Александре).

Отметим, личная жизнь Корсун всегда шла параллельно с творческой. С будущим мужем исполнительница познакомилась еще в Харькове, когда работала в караоке-клубе.

По словам Анны, роман был настолько страстным, что «бойфренд лез к ней в общежитие по водосточной трубе». Сегодня Александр является PR-менеджером проекта MARUV. Дети у молодой семейной пары пока только в планах.

Ранее мы рассказывали, звезда обескуражила кадрами из тренажерного зала. MARUV и здесь предстала в одном из своих эпатажных образов - черном боди с прозрачными вставками. Девушка повернулась к камере аппетитными "булочками", начав приседать со штангой. Анна призналась, что ее супруг - "беспощадный тренер", намекнув, что это он ее "загнал" в спортзал.

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