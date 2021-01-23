Відома співачка MARUV показала, як розважається в пустелі
На фото Анна Корсун, таке справжнє ім'я співачки, показала себе в рожевій міні-сукні. Зірка доповнила образ чорною кофтою і шоломом на голові. MARUV стояла на колінах, розставивши ніжки на піску. Зірка дивилася прямо в камеру, а руки підняла вгору. На інших знімках дівчина продемонструвала ще кілька ракурсів і поз. Кадри вийшли дуже запальними і спокусливими. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Планета земля дивовижна! Пустелі, ліси, гори, степи і все таке різне, таке особливе і таке красиве. Після цієї поїздки я тепер хочу собі мотоцикл і кліп в пустелі. Гортай карусель, в кінці відосик", - написала зірка.
Фанати поставили понад 13 тисяч лайків і написали коментарі:
Співачка, яка знімала Тарзана з коханкою, розповіла правду і молить Корольову про пощаду: "Я боюся..."
Кароль в шкіряній сукні з вирізами збентежила ідеальною талією: "Просто бомба!"
Переможниця "Холостяка" Ульянова висловилася про почуття до Макса Михайлюка: "Це нестерпно"
Сумську, Нікітюк, Камалію та інших зірок вразила звістка про смерть відомого українця: "Прощай, Сергію"
Потап розкрив гірку правду про відомих артистів, не можна навіть в дім пускати: "Породження пекла"
"Жарко в шоломі", "дуже спокусливо, я з розуму сходжу", " по-моєму поповнила трохи або мені здається?", "Трохи є зайвої ваги", "Точно також як і жінка - обличчя, волосся , груди, сідниці , ніжки красиві, звичайно якщо це все присутнє", "потужна тітка".
Ми писали, що співачка MARUV (Анна Корсун) розповіла, що не змогла повернутися додому після відпустки.
"Літак ми успішно провтикати. А це означає, що завтра вас чекає продовження сторясов з басейну. А все чому? Тому що Дубай мене не відпускає. Сподіваюся, я звідси полечу хоча б на наступному тижні. А може і в наступному місяці", - каже співачка в сторіс.
Нагадаємо, зухвала MARUV показала свої апетитні округлості в сміливому купальнику
А ще Politeka писала, що нескромна MARUV в одних трусах потрусила "горішком" посеред пустелі
Також Politeka повідомляла, що MARUV похвалилася апетитними формами на квадроциклі в коротеньких шортиках