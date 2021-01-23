Відома співачка MARUV показала, як розважається в пустелі

На фото Анна Корсун, таке справжнє ім'я співачки, показала себе в рожевій міні-сукні. Зірка доповнила образ чорною кофтою і шоломом на голові. MARUV стояла на колінах, розставивши ніжки на піску. Зірка дивилася прямо в камеру, а руки підняла вгору. На інших знімках дівчина продемонструвала ще кілька ракурсів і поз. Кадри вийшли дуже запальними і спокусливими. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Планета земля дивовижна! Пустелі, ліси, гори, степи і все таке різне, таке особливе і таке красиве. Після цієї поїздки я тепер хочу собі мотоцикл і кліп в пустелі. Гортай карусель, в кінці відосик", - написала зірка.

Фанати поставили понад 13 тисяч лайків і написали коментарі:

"Жарко в шоломі", "дуже спокусливо, я з розуму сходжу", " по-моєму поповнила трохи або мені здається?", "Трохи є зайвої ваги", "Точно також як і жінка - обличчя, волосся , груди, сідниці , ніжки красиві, звичайно якщо це все присутнє", "потужна тітка".

Ми писали, що співачка MARUV (Анна Корсун) розповіла, що не змогла повернутися додому після відпустки.

"Літак ми успішно провтикати. А це означає, що завтра вас чекає продовження сторясов з басейну. А все чому? Тому що Дубай мене не відпускає. Сподіваюся, я звідси полечу хоча б на наступному тижні. А може і в наступному місяці", - каже співачка в сторіс.

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