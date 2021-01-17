Популярная украинская певица MARUV сверкнула пятой точкой посреди пустыни

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала фото и видео с отдыха. MARUV была одета в черную рубашку с длинными рукавами. Штаны она сняла, оставшись в одних трусах.

Певица каталась на квадроцикле. Прямо посреди пустыни она решила устроить соблазнительные танцы на камеру. Она начала трусить своим крепким «орешком», выгинаясь и выпрямляя ноги. На голове певицы красовался шлем, который полностью скрыл ее лицо.

Кроме пикантного видео с демонстрацией своих достоинств, MARUV поделилась фото, на котором позировала на фоне пустыни, выставив одно бедро немного вперед. Выглядела красотка весьма горячо.

«Почувствуйте себя властелином пустыни», - подписала провокационное видео звезда.

В комментариях певице традиционно оставили массу отзывов, как хороших, так и негативных. Многие обвинили MARUV в излишней откровенности.

«Почему она везде выставляет свою жопу, неужели только этим можно и хвастаться?», «Классная стоечка. Вы потрясающая, умная и просто офигенная», «Годится», «Арабы там не в обмороке?», «Покатаешь?», «Наверно полные труханы песка», «Красавица», «Сраку не покажет, не успокоится», «Шикарная», - пишут пользователи сети.

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