Популярная украинская певица MARUV сверкнула пятой точкой посреди пустыни
Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала фото и видео с отдыха. MARUV была одета в черную рубашку с длинными рукавами. Штаны она сняла, оставшись в одних трусах.
Певица каталась на квадроцикле. Прямо посреди пустыни она решила устроить соблазнительные танцы на камеру. Она начала трусить своим крепким «орешком», выгинаясь и выпрямляя ноги. На голове певицы красовался шлем, который полностью скрыл ее лицо.
Кроме пикантного видео с демонстрацией своих достоинств, MARUV поделилась фото, на котором позировала на фоне пустыни, выставив одно бедро немного вперед. Выглядела красотка весьма горячо.
«Почувствуйте себя властелином пустыни», - подписала провокационное видео звезда.
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В комментариях певице традиционно оставили массу отзывов, как хороших, так и негативных. Многие обвинили MARUV в излишней откровенности.
«Почему она везде выставляет свою жопу, неужели только этим можно и хвастаться?», «Классная стоечка. Вы потрясающая, умная и просто офигенная», «Годится», «Арабы там не в обмороке?», «Покатаешь?», «Наверно полные труханы песка», «Красавица», «Сраку не покажет, не успокоится», «Шикарная», - пишут пользователи сети.
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