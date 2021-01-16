Співачка Анна Корсун, відома як MARUV, в буквальному сенсі потрясла своїми принадами

Як передає Politeka.net, 28-річна зірка опублікувала свіжі кадри в "сторіз" в Instagram, на яких показала нічні пригоди в Дубаї.

Гаряча брюнетка з кучерявими локонами і в облягаючому фантастичному комбінезоні вирушила розважатися на вечірку до російського репера Алішера Моргенштерна.

"Залетіла на концерт до Моргенштерна, - повідомила Анна. - Дубай сповнений сюрпризів цього року".

MARUV, як ніколи, була в ударі та відірвалася по повній. Зірка влаштувала спекотні танці, епатуючи публіку розпусними рухами. А кульмінацією всього став її дикий тверк. Корсун разом з подругою прийняли відповідні пози, нахилившись вперед і відстовбурчивши "булочки", несамовито ними потрясли - відразу видно майстерність.

"Трошки тверканули...", - підписала кадри Анна.

До цього красуня розігрілася в спортзалі. MARUV показала, як підкачала "горішок" та пожурила себе за перерву в тренуваннях.

"Після тижня відпочинку сісти в шпагат було пі*ц як боляче. Більше не буду робити перерви між заняттями! Попу теж підкачала", - поділилася співачка.

Раніше ми розповідали, як по прильоту в Дубай Корсун поспішила продемонструвати "солоденьке" в бікіні. Дівчина розмістилася в одному з найпопулярніших готелів в ОАЕ, що пропонує відвідувачам чотири басейна на вибір. Анна вибрала той, в якому відкриваються урбаністичні види.

"Дівка нарозхват", "ідеальна краса", "шикарна", "справжня красуня", "сама насолода", - відреагували користувачі.

Нагадаємо, що MARUV молить українців про допомогу, на кону життя: "терміново...".

Як повідомляла Politeka, скандальну MARUV в мокрому купальнику відшльопали в басейні, кадри не для слабаків:"є, що показати".