Популярная украинская певица MARUV ошеломила красотой во время отдыха на популярном заграничном курорте

Как рассказывает Politeka, фотографиями знаменитость поделилась у себя на странице в Instagram.

"Счастливых праздников в Дубае", - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах знаменитость позирует в бассейне, демонстрируя всем на камеру свои богатства. Это привело в "дикий" восторг ее поклонников.

Как можно заметить, красотка не стесняется позировать в одном купальнике, одаривая поклонников безупречной улыбкой.

"Девка нарасхват", "идеальная красота", "шикарная", "настоящая красотка", "само наслаждение", "шикарная девушка", "принцесса", "хорошая самка", "ляпота", "просто невероятно мило", - пишут они.

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Уточним, что на опубликованных кадрах MARUV исполняет зажигательный танец в микро-платье, демонстрируя сочные изгибы во время тверка.

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