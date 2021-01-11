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Известная украинская певица MARUV соблазнила жарким тверком на сцене, после чего устроив жаркую фотосессию с Викой из группы "НеАнгелы"

Как рассказывает Politeka, кадры были опубликованы на странице знаменитости в Instagram.

"Видео 21+. Дубай наш", - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах MARUV исполняет зажигательный танец в микро-платье, демонстрируя сочные изгибы во время тверка.

После выступления певица не спешила уходить, устроив импровизированную фототсессию с Викой из группы "НеАнгелы" прямо на столе.

"Неангельский MARUV", – подписала красотка кадры.

На кадрах она позирует на четвереньках, пока Вика из "НеАнгелов" демонстрирует роскошную растяжку и безупречную улыбку.

Поклонников красотка лишила возможности что-либо сказать, опубликовав кадры у себя на странице в Сторис.

Как мы рассказывали до этого, украинская певица MARUV (Анна Корсун) похвасталась аппетитной фигуркой в оригинальном купальнике

У себя в Инстаграм певица опубликовала несколько свежих фото в купальнике. MARUV предстала в новом для себя образе. На голове у нее красовалась копна белых волос.

Напомним, что MARUV молит украинцев о помощи, на кону жизнь.

Как сообщала Politeka, скандальную MARUV в мокром купальнике отшлепали в бассейне, кадры не для слабаков.

Также Politeka писала, что MARUV в прозрачном наряде расставила ноги, приковав взгляды к самому аппетитному.