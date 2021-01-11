Известная украинская певица MARUV соблазнила жарким тверком на сцене, после чего устроив жаркую фотосессию с Викой из группы "НеАнгелы"
Как рассказывает Politeka, кадры были опубликованы на странице знаменитости в Instagram.
"Видео 21+. Дубай наш", - коротко говорится в сообщении.
Уточним, что на опубликованных кадрах MARUV исполняет зажигательный танец в микро-платье, демонстрируя сочные изгибы во время тверка.
После выступления певица не спешила уходить, устроив импровизированную фототсессию с Викой из группы "НеАнгелы" прямо на столе.
Опухшего Тарзана едва узнали после возвращения из Африки, удаленное фото: "Наташка спецом залила..."
Отвергнутый "Холостячкой" Тригубенко признался, что у него сейчас с Мишиной и в своей проблеме: "Я не умею..."
"Чапкис отказывается от еды и воды": появилось фото и новые подробности о состоянии судьи «Танців з зірками»
Старший сын 50-летней Ирины Билык растет настоящим красавцем, видны гены отца: показательные фото
"Холостячка" Ксения Мишина похудела на 30 килограммов, фото из прошлой жизни: "Совсем другой человек..."
"Неангельский MARUV", – подписала красотка кадры.
На кадрах она позирует на четвереньках, пока Вика из "НеАнгелов" демонстрирует роскошную растяжку и безупречную улыбку.
Поклонников красотка лишила возможности что-либо сказать, опубликовав кадры у себя на странице в Сторис.
Как мы рассказывали до этого, украинская певица MARUV (Анна Корсун) похвасталась аппетитной фигуркой в оригинальном купальнике
У себя в Инстаграм певица опубликовала несколько свежих фото в купальнике. MARUV предстала в новом для себя образе. На голове у нее красовалась копна белых волос.
Напомним, что MARUV молит украинцев о помощи, на кону жизнь.
Как сообщала Politeka, скандальную MARUV в мокром купальнике отшлепали в бассейне, кадры не для слабаков.
Также Politeka писала, что MARUV в прозрачном наряде расставила ноги, приковав взгляды к самому аппетитному.