Известная украинская певица MARUV посветила безупречными «талантами», устроив зажигательный танец в мини-шортах

Как рассказывает Politeka, кадрами знаменитость поделилась у себя на странице в TikTok.

Так, на опубликованных кадрах MARUV в облегающем гольфе и мини-шортах исполняет зажигательный танец, демонстрируя достоинства фигуры во всей красе. Все это происходит под красивую музыку, однако сама девушка решила кадры никак не подписывать.

Несмотря на это, ее поклонники пришли в невероятный восторг от увиденного.

«Аня, тебе есть, что показать! Умеешь это делать, супер», «ты прямо топовая девушка и очень хорошо себя показываешь», «шикарная», «как же я ждал, когда Аня снова запишет видео под этот звук», «а зачем вообще эти шорты», «богиня», «невероятно красивая», - пишут они.

Как мы рассказывали до этого, украинская певица MARUV (Анна Корсун) похвасталась аппетитной фигуркой в оригинальном купальнике

У себя в Инстаграм певица опубликовала несколько свежих фото в купальнике. MARUV предстала в новом для себя образе. На голове у нее красовалась копна белых волос.

Напомним, что MARUV молит украинцев о помощи, на кону жизнь.

Как сообщала Politeka, скандальную MARUV в мокром купальнике отшлепали в бассейне, кадры не для слабаков.

Также Politeka писала, что MARUV в прозрачном наряде расставила ноги, приковав взгляды к самому аппетитному.