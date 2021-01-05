Популярная украинская певица MARUV (Анна Корсун) похвасталась аппетитной фигуркой в оригинальном купальнике

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм певица опубликовала несколько свежих фото в купальнике. MARUV предстала в новом для себя образе. На голове у нее красовалась копна белых волос. Черный купальник подчеркнул выдающуюся фигуру девушки. В кадр попали округлые бедра девушки, пышная грудь и мягкий привлекательный животик. Соблазнительные изгибы свели с ума преданных поклонников артистки.

Образ певица дополнила солнцезащитными очками. Она позировала в разных позах, не забыв засветить аппетитную «пятую точку».

За короткое время пост MARUV собрал более 25 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу приятных слов. Кроме этого, поклонники стали обсуждать, на кого похожа певица в новом образе. Среди сравнений звучали Настя Ивлеева, Алла Пугачева, Ким Бессинджер и даже Аркадий Укупник.

«Вау, очень красиво», «Госпожа, Вы идеальны на всех фото», «Давно мечтал увидеть тебя снова в блонде», «Шутки-шутками, а Анна прекрасна», «Алла Борисовна в молодости», «Огонь пожар», «Хороша девушка», «Прикольная девчонка», «Анечка, шикарная, обожаю», - пишут пользователи сети.

Напомним, что MARUV молит украинцев о помощи, на кону жизнь: "Она очень напугана и...".

Как сообщала Politeka, скандальную MARUV в мокром купальнике отшлепали в бассейне, кадры не для слабаков: "Вау, аппетитные…".

Также Politeka писала, что MARUV в прозрачном наряде расставила ноги, приковав взгляды к самому аппетитному: "Мощная телочка".