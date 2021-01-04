Відома співачка Анна Корсун (MARUV) показала себе в тотальному образі

На фото Анна позує в прозорому вбранні, який тільки в окремих місцях не просвічувався. Красуня розвернулася спиною і задерла одну ніжку, хвалячись пружними сідницями. На інших кадрах Корсун показала себе ще в декількох спокусливих позах, роблячи знімки максимально спокусливими. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Тотальний образ", - написала зірка під фото.

Фанати поставили 15 тисяч лайків і написали коментарі:

"Просто Ульотна бомба", "Аня, твої луки просто вогонь"," Королева", "Ну все: як далі сидіти і працювати після таких фото-незрозуміло"," пограбування століття - все сердечка тепер точно твої", " а чи будуть рожеві футболки ?", "Красиво, витончено. Фігура супер!", "Хто на що вчився", "підкиньте хто-небудь їй вже грошенят на одяг. У трусах дівчина весь час ходить...", "Потужна теличка".

Повідомлялося, що популярна українська співачка MARUV збентежила фанатів, виконавши замість звичних "Брудних" танців елегантний вальс.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах MARUV виконує запальний вальс зі спекотним красенем. Шанувальники були без розуму від баченого, здивувавшись прихованому таланту кумира.

Нагадаємо, MARUV молить українців про допомогу, на кону життя

А ще Politeka писала, що епатажна MARUV показала, як виглядає в звичайному житті без латексу і корсетів

Також Politeka повідомляла, що ефектна MARUV в прозорому корсеті і панчохах отшлепала подруг



