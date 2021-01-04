Відома українська виконавиця MARUV ошелешила фанатів ігрищами, які влаштувала з подругою в басейні
Як розповідає Politeka, кадри були опубліковані на сторінці красуні в TikTok.
"Тверк контент. Відпочиваємо добре", - коротко підписані кадри.
Уточнимо, що на ролику MARUV позує в мокрому купальнику, трясучи апетитними "дарами природи". У цей момент її шльопає подруга, посміхаючись і хихикаючи при цьому на камеру.
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"Вау, апетитні", "прекрасного відпочинку", "дівчатам добре і без мужиків", "ух, пустотлива", "це просто якась бомба", "не розбивай мені серце. Прекрасного Вам відпочинку, шоу і настрою", - пишуть її шанувальники.
Як ми розповідали до цього, відома співачка Анна Корсун (MARUV) показала себе в тотальному образі
На фото Анна позує в прозорому вбранні, який тільки в окремих місцях не просвічувався. Красуня розвернулася спиною і задерла одну ніжку, хвалячись пружними сідницями. На інших кадрах Корсун показала себе ще в декількох спокусливих позах, роблячи знімки максимально спокусливими.
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А ще Politeka писала, що епатажна MARUV показала, як виглядає в звичайному житті без латексу і корсетів
Також Politeka повідомляла, що ефектна MARUV в прозорому корсеті і панчохах отшлепала подруг