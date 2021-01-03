Співачка MARUV, Анна Корсун здивувала проханням у користувачів мережі

Як повідомляє Politeka.net, MARUV, Анна Корсун, знає, як звести публіку і змусити говорити про себе. Співачка вважає за краще епатувати шанувальників не тільки розкутими танцями і перформанасами на сцені і в кліпах, а й провокаційними нарядами.

Але цього разу вона вирішила не епатувати, а попросити допомоги у користувачів мережі Instagram.

Так, MARUV попросила всіх небайдужих допомогти знайти зниклого пса, який зник 1 січня близько 23:33. Співачка уточнила, що зникла тварина в районі Локомотива на вулиці Велика Панасівська в Харкові.

"Собака могла бути дуже налякана. Собака відгукується на кличку "Боня", йоркширський тер'єр 1 рік. Поверніть за винагороду", - написала MARUV і додала контактні дані.

Варто відзначити, що зволікати з пошуком не можна - це може коштувати життя тварині. У зимових "потеряшек" шансів вижити набагато менше, ніж у літніх. Крім голоду і холоду, на вулиці тварини ризикують загинуть під колесами машин або бути розірваними бродячими побратимами.

Нагадаємо, що Анна і сама має собаку. Так, співачка з чоловіком Олександром Корсуном завели французького бульдога, якого назвали Ізольда Олександрівна.

Нагадаємо, що пустунка MARUV показала справжню дикість в латексі: топ найсміливіших образів королеви епатажу.

Як повідомляла Politeka, епатажна MARUV ледь влізла в латексний костюм, змусивши говорити про себе.

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