Певица Анна Корсун, известная как MARUV, в буквальном смысле потрясла своими прелестями
Как передает Politeka.net, 28-летняя звезда опубликовала свежие кадры в "сториз" в Инстаграм, на которых показала ночные приключения в Дубае.
Горячая брюнетка с кучерявыми локонами и в облегающем фантастическом комбинезоне отправилась развлекаться на вечеринку к российскому рэперу Алишеру Моргенштерну.
"Залетела на концерт к Моргенштерну, - сообщила Анна. - Дубай полон сюрпризов в этом году".
MARUV, как никогда, была в ударе и оторвалась по полной. Звезда устроила жаркие танцы, эпатируя публику развратными движениями. А кульминацией всего стал ее дикий тверк. Корсун вместе с подругой приняли соответстующие позы, наклонившись впред и оттопырив "булочки", неистово ими потрясли - сразу видно мастерство.
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"Немножко тверканули...", - подписала кадры Анна.
До этого красотка разогрелась в спортзале. MARUV показала, как подкачала "орешек" и пожурила себя за перерыв в тренировках.
"После недели отдыха сесть в шпагат было пи*ц как больно. Больше не буду делать перерывы между занятиями! Попу тоже качнула", - поделилась певица.
Ранее мы рассказывали, как по прилету в Дубай Корсун поспешила продемонстрировать "сладенькое" в бикини. Девушка разместилась в одном из самых популярных отелей в ОАЭ, предлагающем посетителям четіре бассейна на выбор. Анна выбрала тот, в котором открываются урбанистические виды.
"Девка нарасхват", "идеальная красота", "шикарная", "настоящая красотка", "само наслаждение", - отреагировали пользователи.
Напомним, что MARUV молит украинцев о помощи, на кону жизнь: "Срочно...".
Как сообщала Politeka, скандальную MARUV в мокром купальнике отшлепали в бассейне, кадры не для слабаков: "Есть, что показать".