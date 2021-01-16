Певица Анна Корсун, известная как MARUV, в буквальном смысле потрясла своими прелестями

Как передает Politeka.net, 28-летняя звезда опубликовала свежие кадры в "сториз" в Инстаграм, на которых показала ночные приключения в Дубае.

Горячая брюнетка с кучерявыми локонами и в облегающем фантастическом комбинезоне отправилась развлекаться на вечеринку к российскому рэперу Алишеру Моргенштерну.

"Залетела на концерт к Моргенштерну, - сообщила Анна. - Дубай полон сюрпризов в этом году".

MARUV, как никогда, была в ударе и оторвалась по полной. Звезда устроила жаркие танцы, эпатируя публику развратными движениями. А кульминацией всего стал ее дикий тверк. Корсун вместе с подругой приняли соответстующие позы, наклонившись впред и оттопырив "булочки", неистово ими потрясли - сразу видно мастерство.

"Немножко тверканули...", - подписала кадры Анна.

До этого красотка разогрелась в спортзале. MARUV показала, как подкачала "орешек" и пожурила себя за перерыв в тренировках.

"После недели отдыха сесть в шпагат было пи*ц как больно. Больше не буду делать перерывы между занятиями! Попу тоже качнула", - поделилась певица.

Ранее мы рассказывали, как по прилету в Дубай Корсун поспешила продемонстрировать "сладенькое" в бикини. Девушка разместилась в одном из самых популярных отелей в ОАЭ, предлагающем посетителям четіре бассейна на выбор. Анна выбрала тот, в котором открываются урбанистические виды.

"Девка нарасхват", "идеальная красота", "шикарная", "настоящая красотка", "само наслаждение", - отреагировали пользователи.

Напомним, что MARUV молит украинцев о помощи, на кону жизнь: "Срочно...".

Как сообщала Politeka, скандальную MARUV в мокром купальнике отшлепали в бассейне, кадры не для слабаков: "Есть, что показать".