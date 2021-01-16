Популярна співачка MARUV, яка активно гастролює в РФ, показала пікантні фото і відео на квадроциклі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку MARUV у соцмережі.

Так, в акаунті співачки з'явились відео та світлини, на яких вона позує на квадроциклі, еротично пританцьовуючи.

На фото і відео вона сидить за кермом квадроцикла в сонцезахисних окулярах і шоломі. На ній коротенькі чорні шортики, чорна куртка та маленька сумочка на ланцюжку.

На наступному відео співачка пожартувала зі свого зовнішнього вигляду, пригадавши про "арабську ніч".

Як відомо, зараз співачка відпочиває в Дубаї, звідки вона вже постила фотографії. Зокрема, в її акаунті з'явились фото, де вона позує в купальнику у басейні.

"Щасливі вихідні в Дубаї", - так вона підписала свої світлини з відпочинку.

Раніше повідомлялось, що у себе в Instagram красуня опублікувала свіже пристрасне фото, на якому постала в вельми спокусливому вигляді. Співачка одягла латексний костюм синього кольору, в якому було дуже багато прозорих вставок, включаючи зону бюста. MARUV навіть довелося прикрити груди зірочками, щоб приховати випираютчі принади.

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