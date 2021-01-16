Популярная певица MARUV, которая активно гастролирует в РФ, показала пикантные фото и видео на квадроцикле
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу MARUV в соцсети.
Так, в аккаунте певицы появились видео и фотографии, на которых она позирует на квадроцикле, эротично пританцовывая.
На фото и видео она сидит за рулем квадроцикла в солнцезащитных очках и шлеме. На ней коротенькие черные шортики, черная куртка и маленькая сумочка на цепочке.
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На следующем видео певица пошутила насчет своего внешнего вида, вспомнив об "арабской ночи".
Как известно, сейчас певица отдыхаетв Дубае, откуда она уже постила фотографии. В частности, в ее аккаунте появились фото, где она позирует в купальнике в бассейне.
"Счастливые выходные в Дубае", - так она подписала свои фото с отдыха.
Ранее сообщалось, что у себя в Instagram красотка опубликовала свежее страстное фото, на котором предстала в весьма соблазнительном виде. Певица надела латексный костюм синего цвета, в котором было очень много прозрачных вставок, включая зону бюста. MARUV даже пришлось прикрыть грудь звездочками, чтобы скрыть выпирающие прелести.
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