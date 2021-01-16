Популярная певица MARUV, которая активно гастролирует в РФ, показала пикантные фото и видео на квадроцикле

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу MARUV в соцсети.

Так, в аккаунте певицы появились видео и фотографии, на которых она позирует на квадроцикле, эротично пританцовывая.

На фото и видео она сидит за рулем квадроцикла в солнцезащитных очках и шлеме. На ней коротенькие черные шортики, черная куртка и маленькая сумочка на цепочке.

На следующем видео певица пошутила насчет своего внешнего вида, вспомнив об "арабской ночи".

Как известно, сейчас певица отдыхаетв Дубае, откуда она уже постила фотографии. В частности, в ее аккаунте появились фото, где она позирует в купальнике в бассейне.

"Счастливые выходные в Дубае", - так она подписала свои фото с отдыха.

Ранее сообщалось, что у себя в Instagram красотка опубликовала свежее страстное фото, на котором предстала в весьма соблазнительном виде. Певица надела латексный костюм синего цвета, в котором было очень много прозрачных вставок, включая зону бюста. MARUV даже пришлось прикрыть грудь звездочками, чтобы скрыть выпирающие прелести.

Напомним, что изголодавшаяся MARUV смутила выходкой на камеру, украинцы оценили: "не разбивай мне сердце!".

Как сообщала Politeka, MARUV с пикантным вырезом на бюсте показала настоящую страсть, видео: "Господи, ну это...".

Также Politeka писала, что сорвиголова MARUV в прозрачном боди с ремешками заставила мужчин понервничать: "если бы могла...".