Популярна українська співачка MARUV показала ідеальну розтяжку на гарячих кадрах зі спортзалу

Красуня вирішила показати, що навіть після розслабляючого відпочинку в жаркому Дубаї знаходиться у відмінній формі. Вона поділилася відповідними кадрами в розділі сторіз свого Instagram.

Так, Анна Корсун (справжнє ім'я співачки) показала, як займається в спортзалі зі своїм чоловіком. Для занять спортом вона вибрала досить незвичайний наряд: чорний боді і напівпрозорі колготи. У такому вбранні красуня змогла продемонструвати свою фігуру у всій її пишності.

На одному зі знімків MARUV показала, як сидить на шпагаті.

"Після тижня відпочинку сісти в шпагат було п***єц як боляче. Більше не буду робити перерви між заняттями", - підписала фото вона.

Ще на одному знімку співачка позувала вже зі своїм чоловіком. Вона обійняла його і повернулася до камери боком, щоб продемонструвати вражаючу п'яту точку.

"Попу теж прокачала", - написала MARUV на фото.

Раніше ми писали, що співачка показала, як відпочиває на закордонному курорті.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах знаменитість позує в басейні, демонструючи всім на камеру свої багатства. Це привело в" дикий " захват її шанувальників.

Нагадаємо, що MARUV молить українців про допомогу, на кону життя: "терміново...".

Як повідомляла Politeka, скандальну MARUV в мокрому купальнику відшльопали в басейні, кадри не для слабаків: "є, що показати".

Також Politeka писала, що MARUV в прозорому вбранні розставила ноги, прикувавши погляди до найапетитнішого: "чистий кайф".