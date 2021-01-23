Известная певица MARUV показала, как развлекается в пустыне

На фото Анна Корсун, такое настоящее имя певицы, показала себя в розовом мини-платье. Звезда дополнила образ черной кофтой и шлемом на голове. MARUV стояла на коленках, расставив ножки на песке. Звезда смотрела прямо в камеру, а руки подняла вверх. На других снимках девушка продемонстрировала еще несколько ракурсов и поз. Кадры получились очень зажигательными и соблазнительными. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Планета земля удивительная! Пустыни, леса, горы, степи и все такое разное, такое особенное и такое красивое. После этой поездки я теперь хочу себе мотоцикл и клип в пустыне. Листай карусель, в конце видосик", - написала звезда.

Фанаты поставили более 13 тысяч лайков и написали комментарии:

"Жарко в шлеме", "очень соблазнительно, я с ума схожу", "По-моему пополнела немного или мне кажется?", "Немного есть лишнего веса", "Точно также как и женщина - лицо , волосы, грудь , ягодицы, ножки красивые , конечно если это все присутствует", "Мощная тётя".

Мы писали, что певица MARUV (Анна Корсун) рассказала, что не смогла вернуться домой после отпуска.

"Самолет мы успешно провтыкати. А это значит, что завтра вас ждет продолжение сторясов с бассейна. А все почему? Потому что Дубай меня не отпускает. Надеюсь, я отсюда улечу хотя бы на следующей неделе. А может и в следующем месяце", - говорит певица в Сторис.

Напомним, дерзкая MARUV показала свои аппетитные округлости в смелом купальнике

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