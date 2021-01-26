Популярна українська співачка MARUV показала свої принади крупним планом в спортзалі

Епатажна і зухвала співачка MARUV використовує будь-яку можливість, щоб продемонструвати своє тіло в самому відвертому світлі. Зірка приміряє відкриті латексні наряди на публіці і цього разу на своїй сторінці в Instagram вона похвалилася "п'ятою точкою" в спортзалі, пише Politeka.net.

У своєму сторіс зухвала дівчина показала, як правильно тренувати свої сідничні м'язи, щоб їх було не соромно показувати шанувальникам, чим так часто грішить MARUV. Співачка встановила камеру позаду тренажера Сміта так, щоб при кожному підході її в деталях було видно ззаду, і почала тренування.

На кадрах MARUV, утримуючи на плечах штангу з невеликою вагою, розставила ноги на ширині плечей і почала повільно присідати. "Вишенькою на торті" для багатьох її шанувальників став "фірмовий" латексний костюмчик, які так любить епатажна співачка.

На ній були капронові колготки чорного кольору, виконані "під панчохи" зі стрілками від сідниць до самого низу, а також тісне боді з замком на спині. При кожному русі співачки вниз її "п'ята точка" потрапляла в кадр крупним планом, створюючи враження, що вона росте на очах. При цьому MARUV нітрохи не бентежив її наряд для спортзалу, а, скоріше, навпаки, зірка відчувала себе в ньому впевнено.

На ногах у співачки були одягнені прості лакові шльопанці на низькій і плоскій підошві, які не зовсім підходять для фізичних навантажень.

MARUV написала, що в цей день її персональним тренером став чоловік Олександр Корсун.

"Нещадний тренер" - так назвала його дружина у своїй публікації, а також розповіла, в якому одязі вона сьогодні тренується.

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