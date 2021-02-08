Известный российский певец Филипп Киркоров сменил имидж и заговорил о шоу "Маска"

Филипп Киркоров после визита в США снова вернулся в Москву, где его ждали новые проекты. Одиозный певец в своем Instagram Stories предстал в новом ярком образе и подробно рассказал о своих планах, пишет Politeka.net.

Филипп Киркоров решил добавить яркости своему звездному образу и с золотых оттенков перешел на конфетный розовый цвет. В своем Stories он показал видео, записанное в автомобиле, где он в объемном розовом пальто с огромным воротником направлялся на пресс-конференцию.

Певец также поработал и над своей прической и его поседевшие кудри превратились в стильную укладку с насыщенными белыми прядями, которые были уложены в пышную прическу. К тому же блеска и без того сияющему певцу придал интересный фильтр в Instagram, благодаря которому "переливались" не только глаза Киркорова, но также его волосы и белоснежная борода.

На видео Филипп Киркоров рассказал, что будет участвовать в новом сезоне грандиозного шоу "Маска", а также пожелал всем не бояться меняться и идти на риск.

"Ну что ж, с началом недели трудовой, мы как всегда,- с корабля на бал, на пресс-конференцию онлайн, посвященную открытию нового сезона шоу "Маска" на НТВ. Всем хорошего дня, отличной недели и прекрасного настроения. Меняйтесь и не бойтесь рисковать",- сказал Филипп Киркоров, улыбаясь на камеру.

Стоит отметить, что Филипп Киркоров участвует в шоу "Маска" уже не в первый раз и занимал почетное кресло судьи на проекте еще в 2020 году.

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