Известная украинская певица MARUV порадовала поклонников новым пикантным фото и нижнем белье

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу певицы в соцсети.

Так, в аккаунте MARUV появилось фото, на котором она позирует в кружевном полупрозрачном белье бежевого цвета. На ней лишь трусики и корсет без чашечек, за счет чего чуть видна грудь певицы.

Оттенок белья певицы почти сливается с цветом кожи, из-за чего сначала некоторым пользователям показалось, что звезда на фото вообще без одежды.

Следует отметить, что белье на MARUV - от ее собственного бренда. Нежный образ она дополнила белым париком, из-за чего многим фолловерам она напомнила молодую Ирину Билык.

Пользователи соцсети оценили образ MARUV, не удержался даже известный российский певец Филипп Киркоров. Также лайки "прилетели" от Сергея Лазарева и Сони Плакидюк.

"На Ирину Билык в молодости тут похожа", "Бомба", "Алла Пугачева, показалось", "Маня, я прям весь горю", "Раздевайся уже полностью", "Ай, какая красота", "Красивая", "Боже, Аня, я думал, что ты голая", "Когда уже полностью разденешься?" - пишут в комментариях.

Напомним, что скандальная MARUV восхитила природной красотой, забыв про латекс и черные волосы.

А еще Politeka писала, что игривая MARUV покрутила бедрами перед юной подружкой, устроив ролевые игры.

Также Politeka сообщала, что фигуристая MARUV в тесном комбинезоне расположилась на полу, поразив хищной красотой.