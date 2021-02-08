Відома українська співачка MARUV підкорила шанувальників образом в мереживній білизні і зі світлим волоссям
Зірка поділилася спекотним знімком на своїй сторінці в Instagram. Про це повідомляє Politeka.net.
Як відомо Анна Корсун (справжнє ім'я артистки) не тільки співає, але і випускає одяг власного бренду. А нещодавно її колекція поповнилася ще й спокусливою нижньою білизною, під стать самій розкутій виконавиці.
На фото MARUV продемонструвала новий комплект зі своєї колекції. Так, співачка позує в мереживному бралеті і трусиках ніжно-бежевого кольору. Романтичний комлпект ідеально підкреслив фігуру зірки, зробивши її романтичною і тендітною.
Щоб зробити свій образ ще більш повітряним, пекуча брюнетка MARUV вирішила приміряти перуку з волоссям кольору блонд. Потрібно відзначити, що їй такий образ дуже підходить.
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Шанувальники прийшли в захват від такого фото співачки.
"Хоч бери і собі замовляй", "Жарішка! Марув-втілення ѕексуальності на Землі", "найкрасивіша дівчина в світі, люблю тебе", "дуже красива, але коли брюнетка тоді взагалі", "Ну що за Краса така", "Роздягайся вже повністю", "спершу здалося, що це Ірина Білик", - пишуть люди.
Раніше MARUV показала фото, на якому позувала в короткій сукні з відкритими плечима і вирізом у вигляді сердечка в зоні декольте. Зірка доповнила образ рукавичками, вушками зайчика і прозорими колготками.
Красуня волосся залишила розпущеним, а руки розставила в сторони.
Нагадаємо, що скандальна MARUV захопила природною красою, забувши про латекс і чорне волосся.
А ще Politeka писала, що грайлива MARUV покрутила стегнами перед юною подружкою, влаштувавши рольові ігри.
Також Politeka повідомляла, що фігуриста MARUV в тісному комбінезоні розташувалася на підлозі, вразивши хижою красою.