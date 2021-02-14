Российский певец в новом имидже приготовил сюрприз фанатам в День святого Валентина
Поп-король недавно вернулся из США и предстал в новом ярком образе, передает Politeka.net
Также на своей странице в Инстаграм Филипп Бедросович рассказал, что в самый романтичный день в году выйдет на сцену российского шоу «Танцы со звездами», чтобы спеть свою лирическую композицию в поддержку экс-возлюбленного Ольги Бузовой Давида Манукяна, известного как Дава, который танцует в паре Дарьей Палей.
«Сегодня самое романтичное воскресенье в этом году❤️
И в этот день ваш «Святой Валентин» будет петь, конечно, о любви... Какой жестокой она бы ни была...», - написал артист.
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Певец выйдет на сцену в белом костюме и шляпе.
Поклонники уже отреагировали на изменения во внешности поп-короля, а также рассказали, что думают о шоу.
"Чёт как то нудновато... Не зашло... Так интересно с такой интригой первый сезон а тут... Не зацепил никто.. Увы",
" Какой вы молодец что вы поддержали Давида ❤️❤️❤️ Он талантливый 🔥🔥🔥 было очень-очень приятно смотреть его танец ❤️❤️❤️❤️❤️ ваше выступление 🔥🔥🔥🔥🔥какой вы красивый и благородный ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️", " Очень красивый", - пишут в сети.
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