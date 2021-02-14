Российский певец в новом имидже приготовил сюрприз фанатам в День святого Валентина

Поп-король недавно вернулся из США и предстал в новом ярком образе, передает Politeka.net

Также на своей странице в Инстаграм Филипп Бедросович рассказал, что в самый романтичный день в году выйдет на сцену российского шоу «Танцы со звездами», чтобы спеть свою лирическую композицию в поддержку экс-возлюбленного Ольги Бузовой Давида Манукяна, известного как Дава, который танцует в паре Дарьей Палей.

«Сегодня самое романтичное воскресенье в этом году❤️

И в этот день ваш «Святой Валентин» будет петь, конечно, о любви... Какой жестокой она бы ни была...», - написал артист.

Певец выйдет на сцену в белом костюме и шляпе.

Поклонники уже отреагировали на изменения во внешности поп-короля, а также рассказали, что думают о шоу.

"Чёт как то нудновато... Не зашло... Так интересно с такой интригой первый сезон а тут... Не зацепил никто.. Увы",

" Какой вы молодец что вы поддержали Давида ❤️❤️❤️ Он талантливый 🔥🔥🔥 было очень-очень приятно смотреть его танец ❤️❤️❤️❤️❤️ ваше выступление 🔥🔥🔥🔥🔥какой вы красивый и благородный ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️", " Очень красивый", - пишут в сети.

Напомним, покинувший Россию Киркоров закатил грандиозную вечеринку в своем особняке за границей: "Все эти рожы надоели"

Как сообщала Politeka, поседевший Киркоров в драных штанах удивил видом без парика в обычной жизни, Бузова не смолчала: "Поехали..."

Также Politeka писала, что Киркоров поразил странными детскими забавами: "Никак Филиппик не вырастет"